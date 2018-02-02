В Николаеве суд отпустил из-под ареста налетчиков на рынок «Колос» – за одного из них вступился скандальный нардеп

Подозреваемый Александр Петренко Скандальный народный депутат и экс-командир батальона «Айдар» Серей Мельничук готов взять на поруки одного с подозреваемых в разбойном нападении на админздание «вещевого» рынка «Колос» – Александра Петренко. При этом Ленинский райсуд Николаева решил отпустить подозреваемого из-под стражи без поручительства нардепа, как и еще нескольких.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как сообщалось, утром 7 декабря группа вооруженных лиц со стрельбой, применением шумовых гранат и слезоточивого газа попыталась захватить административное здание «вещевого» рынка «Колос». На место происшествия выехали пять нарядов патрульной полиции Николаева и следственно-оперативная группа. Злоумышленники с оружием забаррикадировались в помещении. Поэтому сотрудникам третьей роты первого батальона патрульной полиции пришлось штурмовать здание через окна.

В Ленинском районном суде в пятницу, 2 февраля, проходит ряд заседаний о продлении меры пресечения подозреваемым в разбойном нападении. В воскресенье, 4 февраля, у подозреваемых истекает срок действия меры пресечения.

В ходе рассмотрения ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Александру Петренко его адвокат Юрий Титаренко заявил, что его подзащитного готов взять на свои поруки нардеп Мельничук.

– Мне передали и в Ленинский районный суд Николаева заявление о желании взять личность на поруки народного депутата. Я прошу приобщить это заявление и копию свидетельства народного депутата. Я просто не могу сказать пришло ли ходатайство на адрес суда… Мне родственники его передали. Я говорил с народным депутатом и он сказал, что передаст лицами, которые приехали на судебное заседание… Без народного депутата мы не можем решить вопрос о поручительстве, но хоть бы в качестве характеризирующего материала я просил бы его приобщить, – рассказал адвокат о заявлении нардепа Серея Мельничука.

Судья Олег Кирильчук все же отклонил ходатайство о приобщении заявления нардепа Мельничука, поскольку его подали не лично.

Также адвокат требовал у прокуратуры предъявить документы, которые подтверждают полномочия процессуального руководителя заместителя Николаевской местной прокуратуры №2. Он отмечал, что должна быть выдержка с Единого реестра досудебного расследования о смене прокурора и требовал изучить постановление на продление досудебное расследование. По его мнению, заместителя Николаевской местной прокуратуры №2 якобы без полномочий продлил сроки досудебного расследования.

Еще адвокат просил приобщить к материалам справка директора одного предприятия том, что Петренко 6 декабря, то есть за день до происшествия на рынке, был принят на работу как охранник и определение Шевченковского райсуда Киева о передаче админздания рынка ООО «Сейбл Груп» в лице директора Александра Нечаенко. Он отмечал, что его подзащитный приехал на рынок выполнять трудовые обязанности как охранник.

Сам подозреваемый сказал, что он был трудоустроен и приехал на рынок выполнять свою работу.

В итоге, судья Кирильчук принял решение отказать прокуратуре о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. В своем определении он отметил, что прокуратура абсолютно не изложила обстоятельства риска влияния Петренко на свидетелей и, что этот риск вообще не доказан. Также судья отметил, что отсутствие постоянного места работы, стойких социальных связей не является показателем риска о возможном совершении других преступлений.

На Петренко суд возложил обязанности прибывать за требованием следователей в этом уголовном производстве.

До этого судья продлил арест до 2 апреля киевлянину Валентину Таранцу, отметив в решении, что он уже ранее привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины («Умышленное средней тяжести телесное повреждение»).

Также отметим, что спикер Главного управления Нацполиции в Николаевской области Елена Бережная на своей странице в Facebook сообщила, что до этого судья Кирильчук также не продлил арест еще двум подозреваемым.

Напомним, НАБУ открыло уголовное производство против нардепа Мельничука.

Отметим, ранее депутат Верховной Рады Сергей Мельничук, который представляет группу "Воля народа" указал в своей электронной декларации триллион гривен наличных средств. Позже у нардепа назвали задекларированную сумму неудачной шуткой. Стоит также отметить, что позже Мельничук подал исправленную электронную декларацию, однако она ничем не отличается от первоначального варианта, в котором указан триллион гривен наличных средств.

Добавим, что Генпрокуратура предъявляла нардепу Сергею Мельничуку еще и обвинения в создании преступной группировки.

Кроме того, нардеп Мельничук стал участником конфликта со стрельбой в Киеве.