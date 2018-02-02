В Харькове здание рухнуло под землю из-за аварии на коллекторе

В Харькове из-за аварии на канализационном коллекторе по улице Грековской провалилось здание.

Об этом сообщает NewsRoom.

Очевидцы в соцсетях сообщили, под землю ушло здание, в котором располагалась раздевалка и склад электромонтажной фирмы.

Как пояснили в КП Харьковводоканал, еще 31 января по улице Грековской произошла просадка грунта на тоннельном канализационном коллекторе диаметром 2 тыс. мм из-за разрушения его сводов от газовой коррозии.

Уже создан оперативный штаб по ликвидации аварии, организована круглосуточная работа и привлечены все городские службы для оказания помощи.

«На сегодняшний день с помощью временной насосной станции осуществляется перекачка сточных вод из вышерасположенного колодца в нижерасположенную шахту, что позволяет не отключать абонентов от водоснабжения и предотвратило выход сточных вод на поверхность земли», - отметил первый заместитель генерального директора КП Харьковводоканал Александр Коваленко.

По его словам, развитие обрушения котлована уже полностью предотвращено.

Напомни, в Одессе обвалилась стена дома, в котором находится департамент финансов мэрии.