На Николаевщине грузовик врезался в микроавтобус – погиб один человек

В Кривоозерском районе Николаевской области 2 февраля столкнулись грузовой автомобиль «Volvo» с прицепом и микроавтобус «Mercedes».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Авария случилась около 14:30 на автодороге «Киев – Одесса», вблизи Кривого Озера. Отмечено, что микроавтобус вынужденно остановился, после чего случилось ДТП. В результате столкновения транспортных средств погиб 35-летний напарник водителя «Mercedes». 33-летний водитель грузовика госпитализирован с травмами. 39-летний водитель микроавтобуса травм не получил.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве столкнулись два внедорожника.