Возле Николаева водитель «КIА» после столкновения с «BMW Х5» открыл стрельбу – один человек ранен

Ночью в пятницу, 2 февраля, возле Николаева произошла авария, которая закончилась стрельбой.

Об этом сообщает интернет-издание 0512.

Автомобили «КIА» и «BMW Х5» двигались со стороны Одессы. При въезде в Николаев водитель «КIА» двигался по левой стороне, поровнявшись с «BMW» водитель «КIА» стал выполнять маневр, и, не убедившись в безопасности перестроения в правый ряд, совершил столкновение с «BMW», который двигался в правом ряду.

После остановки, водитель «КIА» четыре раза выстрелил из травматического оружия, одним из которых ранил водителя «BMW».

С места происшествия водителя «BMW» с ранениями отвезли в Больницу скорой медицинской помощи Николаева. В ходе расследования обстоятельств выяснилось, что автомобиль «КIА» находится на Херсонской регистрации.

Напомним, что 4 сентября 2017 года, в Николаеве около завода «Зоря – Машпроект» на проспекте Богоявленском произошел конфликт со стрельбой между двумя водителями, в результате которого один мужчина получил огнестрельное ранение.