В Киеве националисты требовали снести храм УПЦ МП, а прихожане продолжают молебен

В субботу, 3 февраля, возле Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ Московского патриархата в Киеве одновременно проходили молебен прихожан с целью защиты храма от радикалов и акция в поддержку арестованных за поджог храма в ночь на 25 января. На месте событий то и дело вспыхивали перепалки.

Об этом сообщается на сайте «Союза православных журналистов».

Напоминается, что 25 января представители «С14» и других организаций вместе с нардепом Игорем Луценко устроили штурм Десятинного монастыря. Ночью двое радикалов пытались поджечь храм, за что и были арестованы. Во время задержания они выкрикивали в адрес братии монастыря: «Я тебя, тварь, спалю! Ты сотрудник КГБ. Я тебя сейчас ударю ногой, ладно? Ты тварь, которой нет места здесь, я говорю тебе это по-русски. К вам, клоунам в юбках, нет уважения». А 1 февраля на заседании в здании комитетов Верховной Рады, которое собрал Игорь Луценко, один из «активистов» снова пообещал снести церковь, если этим не займется власть.

Как сообщает «Украинская правда», участники акции собрались на территории Национального музея истории Украины с требованием снести храм УПЦ МП, который незаконно установили возле фундамента Десятинной церкви.

В целом возле часовни находилось более 200 человек. В частности, это - представители националистической организации «СИЧ» и киевляне, которые выступают против существования храма УПЦ МП на территории Десятинки. Участники акции время от времени скандируют «Долой ФСБ! Долой преступников!», «Долой московского попа!».

Для предотвращения столкновений возле часовни территорию патрулировали полицейские, на прилегающих улицах дежурили шесть автобусов с Нацгвардией.

По информации СПЖ, по состоянию на 13:00 возле монастыря находилось не менее сотни участников акции в защиту арестованных.

«Активистов становится все больше, они выкрикивают националистические речевки, вступают в перепалки с верующими и провоцируют их на конфликты. Спорящих разнимают сами прихожане. Полиция, которой становится все больше, ни во что не вмешивается…. Защитники поджигателей развернули баннер с портретом Владимира Путина на фоне Кремля.

Выкрикивают то националистические речевки, то «Христос воскрес!», то «Россия – смерть Украины». Включают гимн Украины и другую музыку, пытаясь заглушить православную службу. Молебен продолжается… Активисты на своем митинге заявили, что поджигатели храма таким образом «высказали свою социальную позицию», а в ответ нарвались на «силу» со стороны власти», - отмечается в сообщении.

Около 16:20 участники акции в защиту арестованных разошлись. прихожане же намерены продолжать молебен до всенощной.

Напомним, ранее сообщалось о том, как 8 января активисты общественной организации «С14» устроили акцию протеста и заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской Лавры.