На Николаевщине во время поиска металлолома и демонтажа здания нашли шесть боеприпасов – их уничтожили

В пятницу, 2 февраля, николаевские пиротехники уничтожили шесть боеприпасов, обнаруженных на территории области в тот же день и накануне.

Об этом сообщили в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Отмечается, что четыре артиллерийских снаряда калибром от 76 мм до 152 мм нашел мужчина во время поиска металлолома на открытой территории возле села Степное Николаевского района.

Еще один случай произошел на открытой территории в селе Васильевка Березанского района. Во время демонтажа здания рабочие нашли гранату Ф-1 времен прошлых войн, о чем сразу сообщили спасателям. А при обследовании территории пиротехники обнаружили минометную мину диаметром 50 мм.

Все боеприпасы уничтожили путем контролируемого подрыва.