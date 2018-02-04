Во Львове скончался велосипедист, который травмировался при столкновении с рекламным щитом

Во Львове в больнице скончался мужчина, который в конце декабря 2017 получил травмы позвоночника в результате столкновения с неправильно установленным рекламным биллбордом на улице Княгини Ольги.

Об этом ZAXID.NET сообщил друг погибшего.

Инцидент произошел вечером 29 декабря. Тогда человек стукнулся головой в биллборд, который установили слишком низко. Велосипедист был в шлеме, голова осталась невредимой, однако в результате падения мужчина получил травмы позвоночника.

Велосипедисту становилось лучше, но после проведенной операции он скончался. Мужчине было 54 года. У него осталась жена и дочь.

Рекламный щит, из-за которого произошел инцидент, сняли только после требования активистов.