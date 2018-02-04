Николаевские спасатели вытащили из ямы провалившуюся туда кобылу

В селе Лубянка Веселиновского района Николаевщины спасатели вытащили лошадь, которая провалилась в яму.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В субботу, 3 февраля, в 16:25 жители частного дома по улице Шевченко сообщили спасателям, что их беременная кобыла упала в яму во дворе. Сами достать животное они не смогли, так как весит лошадь более 600 килограммов, потому попросили о помощи.

Спасатели 11-й Государственной пожарно-спасательной части вместе с хозяевами и местными жителями завели под тело лошади пожарные рукава и со второй попытки вытащили её на поверхность неповрежденной.

Ранее сообщалось, что во Врадиевке спасатели вытащили собаку по кличке Барсик из колодца.