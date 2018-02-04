На Николаевщине задержали браконьеров с уловом на более чем 13 тысяч гривен

В селе Баловное Новоодесского района Николаевщины инспекторы рыбоохранного патруля задержали браконьеров.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского рыбоохранного патруля.

В субботу, 3 февраля, около 21:20 на реке Южный Буг в ходе проведения рыбоохранного рейда инспекторы задержали двоих местных жителей.

Мужчины с помощью шести лесковых сеток с резиновой лодки незаконно выловили 7 особей белого амура, 6 особей сазана, 41 карася серебристого, 2 окуня и 35 особей толстолобика. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 13 тысяч 277 гривен.

Отмечается, что в отношении мужчин составили протоколы об административном правонарушении, которые будут направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине задержали браконьеров, которые ловили рыбу донным тралом.