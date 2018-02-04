В США пассажирский поезд столкнулся с грузовым - два человека погибли, ещё 70 получили травмы

В Южной Каролине в воскресенье, 4 февраля, пассажирский поезд столкнулся с грузовым, в результате чего погибли два человека, еще 70 получили травмы.

Об этом сообщает ABC News.

Так, поезд Amtrak Train 91 около 02:35 столкнулся с грузовым поездом CSX в Кайсе, Южная Каролина. От удара несколько его вагонов сошли с рельс.

В пассажирском поезде находились 139 пассажиров и 8 членов экипажа. По меньшей мере два человека погибли, еще 70 получили различные травмы.

Отмечается, что расследовать инцидент будет команда из более чем дюжины следователей и вспомогательного персонала.

Напомним, что ранее в Италии пассажирский поезд сошел с рельс.