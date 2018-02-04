В России полицейские заказали у фотографа съемку «love story» и арестовали его за участие в «Забастовке избирателей»

В Кемерово сотрудники полиции задержали мужчину, которому заказали фотосессию, обвинив его в участии в акции в поддержку «Забастовки избирателей».

Об этом сообщает Медуза, ссылаясь на городской штаб Алексея Навального.

Так, мужчине позвонили и заказали у него съемку «love story». Однако, когда он 28 января прибыл в назначенное место, там его ожидали полицейские.

- Вчера ему позвонили и заказали съемку «love story». Ничего не подозревая, он подъехал в назначенное место и время, но вместо пары влюбленных его ожидала пара полицейских — очень влюбленных в свою работу, — рассказали активисты.

Мужчину обвинили в нарушении порядка проведения акции и неповиновении требованиям сотрудников полиции. По словам координатора штаба Ксении Пахомовой, ему назначили 25 часов обязательных работ. Отмечается, что в полиции данное заявление не прокомментировали.

Напомним, что ранее российского оппозиционера Алексея Навального не допустили к регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года. После чего в воскресенье, 28 января, в городах России он провел ряд акций протеста «Забастовка избирателей», целью которой было убедить избирателей не ходить на выборы президента Российской Федерации в марте. Позднее полиция задержала Навального и еще 243 участников митингов по всей России.