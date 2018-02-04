Украинский самолет совершил аварийную посадку в Тбилиси

Самолет авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» (МАУ), выполнявший рейс Киев-Тбилиси, совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту.

Об этом сообщает сайт «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал «Рустави 2».

По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ тормозной системы воздушного судна. Самолет прилетел в аэропорт с опозданием в 35 минут и зашел на посадку на большой скорости.

На взлетно-посадочной полосе аэропорта были мобилизованы пожарные расчеты, а также несколько бригад спасателей и полиции. Помощь спасателей не потребовалась никому из пассажиров и членов экипажа судна.

Напомним, ранее сообщалось, что в николаевском аэропорту спасатели тренировались тушить условный пожар.