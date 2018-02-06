В Китае мужчину госпитализировали после того, как он играл в онлайн-игры больше 20 часов подряд

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В Китае мужчина пробыл в интернет-кафе больше 20 часов, играя в видеоигры, а когда попытался встать и пойти в туалет, то понял, что у него отнялись ноги.

Об этом сообщает сайт «DTF».

Его друг позвонил в скорую помощь и рассказал о случившемся, после чего врачи прибыли в интернет-кафе и госпитализировали геймера. Когда мужчину уносили из заведения, он умолял друзей закончить его игру.

В 2008 году Китай стал первой страной, признавшей интернет-зависимость официальной болезнью. Государство принимало разные меры по борьбе с «недугом», в том числе и учреждало специальные оздоровительные пансионаты, больше напоминавшие тюрьмы. 

Напомним, ранее сообщалось, что в США бухгалтер похитил у работодателя солидную сумму и потратил миллион долларов на онлайн-игру.

Вадим Богданов

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