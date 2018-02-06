Непогода в Николаеве: к вечеру снег закончится, коммунальщики отчитываются о посыпке улиц

Во вторник, 6 февраля, в Николаеве с ночи идет снег – коммунальные службы отчитываются, что занимаются посыпкой улиц противогололедными средствами.

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10:02 Руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Илляна Пацюк сообщает, что трасса возле села Троицкое в Новоодесском районе почищена и произжаема.

09:58 Служба автомобильных дорог Николаевщины сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий по состоянию на 09:00 час на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения в Николаевской области проводятся работы по обеспечению бесперебойного и безопасного проезда автомобильного транспорта - расчистки и обработки противогололедными материалами.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации САД в Николаевской области, дорожные службы работают в круглосуточном режиме.

«Служба автомобильных дорог в Николаевской области обращается к водителям с просьбой быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, дистанции, скоростного режима и не препятствовать работе спецтехники. Призываем по возможности воздержаться от поездок автотранспортом на время стабилизации погодных условий», - говорится в сообщинии.

«Также напоминаем, при возникновении чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования Николаевской области, немедленно сообщить оператору диспетчерской службы по тел.:(0512) 56-41-16 или (067) 512-65-41, и по возможности не продолжать движение, а подождать в местах отстоя транспортных средств и дать возможность беспрепятственно работать дорожной технике. Звонки принимаются круглосуточно», - говорится в сообщении.

09:55 Директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Андрей Палько на своей странице в Facebook сообщил, что посыпка улиц проводится с 4 утра.

«Зима снова показывает свою красоту, величие и непостоянство. Но ничего, коммунальные службы на вахте. С 04.00 утра начата посыпка дорог солью. На 08.00 техника ЭЛУ автодор, Коммунавто, Николаевавтодор вышла на очистку. Просьба жителей и автолюбителей отнестись с пониманием к технологическому процессу и не оставлять авто на дорогах», - написал Палько.

09:50 В связи с ухудшением погодных условий личный состав Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы собран по сигналу «Сбор-авария».

Об этом говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«Утром 6 февраля на территории Николаевской области наблюдается ухудшение погодных условий в виде снегопада, налипания мокрого снега, гололедицы и снежного наката на дорогах. Личный состав Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы собран по сигналу «Сбор-авария». В начале проверено содержание «тревожных чемоданов», наличие и соответствие «зимней комплектации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что также сформированы мобильно-оперативные группы, которые отправились на патрулирование по автодорогам в направлении Вознесенска и Коблево.

«Работают три единицы техники повышенной проходимости. На данный момент оказана помощь водителям трех автотранспортных средств (фуры и маршрутка). Активно проводятся работы по уборке снега на прилегающих территориях в подразделениях», - сообщили в ведомстве.

09:44 В Николаевском гидрометеоцентре отмечают, что в среду, 7 февраля, в Николаеве не ожидаются осадки.

Об этом метеорологи рассказали в комментарии «Преступности.НЕТ».

- В среду, 7 февраля синоптики не ожидают осадков и в течение дня сохранится преимущественно температура больше ноля. При этом возможны осложнения ночью, когда осадки будут замерзать на дорогах, что вызовет гололедицу, - сообщили в гидрометеоцентре.

Уже 8 февраля синоптики ожидают осадки в виде дождя, но не утверждают, что ситуация улучшится. При этом дождь, возможно, смоет большую часть снежного покрова. При этом в метеорологи подчеркнули, что количество осадков умеренное для этого времени года.

09:37 В центре Николаева техника привлечена для расчистки тротуаров.

09:35 В Николаевском гидрометеоцентре «Преступности.НЕТ» сообщили, что снег будет идти до вечера.

– Сегодня мы ожидаем мокрый снег, потому что температура около ноля. В течение дня он прекратится, то есть к вечеру снега уже не будет. Самые интенсивные осадки были во второй половине ночи и под утро. Сейчас снег продолжается, но будет ослабевать. Днем возможная смешанная фаза с дождем из-за температуры около ноля. Мы ожидаем и уже образовывается гололедица на дорогах по территории Николаева и области. Эта ситуация будет только усугубляться, – сообщили в гидрометеоцентре.

09:25 Сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области помогают водителям, которые буксуют на месте. Видео на своей странице в Facebook разместил начальник ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко.

09:13 Затруднен проезд через Варваровский мост. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пользователь Сергей Буглак.

«Варваровский мост пока закрыт...частично пропускают», – написал он.

07:03 По информации КП «ЭЛУ автодорог», с ночи техника предприятия проводит антигололедную обработку дорог города Николаева.