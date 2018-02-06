В Южноукраинске грузовик сбил отбойник и застрял в кювете

В Южноукраинске 5 февраля в ДТП попал грузовой автомобиль «Volvo».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Фура сбила распределительный барьер дороги, в результате чего конструктивные элементы машины зажали переднее правое колесо. Водитель остановился, что привело к блокировке движения транспорта на данном участке дороги. Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили колесо, после чего водитель продолжил движение.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине грузовик врезался в микроавтобус.