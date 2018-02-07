В Шотландии игрушечного тигра приняли за настоящего – на захват «хищника» приехали вооруженные полицейские

Фермер из шотландского Абердиншира Брюс Грабб заметил в коровнике тигра и вызвал полицию. «Штурмовать» плюшевую игрушку приехало несколько патрулей и вооруженный отряд.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Фермер испугался, что хищник нападет на беременных коров. Первый полицейский, который отреагировал на вызов, боялся выходить из машины, потому что думал, что тигр настоящий. В общей сложности к ферме приехало несколько машин, в том числе вооруженное подразделение. Стражи порядка позвонили в местный заповедник, чтобы узнать, не сбегал ли от них тигр. Во время наблюдения их смутил тот факт, что тигр на протяжении 45 минут не шевелился.

Полицейские записали инцидент как «ложный вызов с добрыми намерениями» и забрали тигра с собой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах полицейские могут остановить молодого человека с дизайнерской вещью, если тот выглядит «недостаточно богатым».