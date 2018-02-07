В Одессе патрульные освободили мужчину, который примерз голыми ногами к металлической крыше

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В Суворовском районе Одессы мужчина забрался на крышу и примерз голыми ногами к металлической кровле.

Об этом сообщают в патрульной полиции Одесской области.

Во вторник, 6 февраля, около 22:00 патрульным сообщили, что на крыше одного из частных домов в Суворовском районе города сидит мужчина и просит о помощи. Прибывшие инспекторы увидели, что он примерз ногами к металлической кровле крыши одноэтажного здания и не мог пошевелиться.

Правоохранители нашли механический подъемник, с помощью которого добрались до мужчины и помогли ему спуститься с крыши. Ему оказали первую домедицинскую помощь и передали сотрудникам медицинской службы, которых вызвали на место происшествия.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине спасатели высвободили лебедя, который лапами примерз ко льду на реке.

Людмила Жерновская

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