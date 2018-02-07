В Тбилиси неизвестные ранили грузинскую военнослужащую, которая тренировала добровольцев АТО, и убили ее сына

В Тбилиси совершено покушение на Додо Гугешашвили, которая участвовала в войне на Донбассе на стороне сил АТО, в 1992–1993 г.г. была замкомандира военизированного формирования «Мхедриони».

Об этом сообщает 1tv.ge.

Нападение произошло в квартире полковника в отставке. В результате покушения был убит ее сын 1985 года рождения, а сама Додо Гугешашвили получила ранение.

«Додо Гугешашвили уже прооперировали и состояние её здоровья стабильное», — об этом заявил ее товарищ Мамука Чокури.

В МВД Грузии заявляют, что лицо, которое напало на Гугешашвили, предположительно было знакомо с семьей.

«При первичном анализе можно сказать, что убийца, предположительно знал семью Гугешашвили. Следствие ведется по статье 109 УК Грузии, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Исходя из интересов следствия, на данном этапе я не могу сделать комментарий. На основании анализа можно сказать, что лицо было знакомо с семьёй и ранения, предположительно нанесены из огнестрельного оружия», — заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью центрального департамента криминальной полиции Мамука Челидзе.

Преступникам при этом удалось скрыться.

«На данный момент на месте инцидента работают эксперты – криминалисты и проводятся активные следственные мероприятия», — заявили в МВД Грузии.

Следствие ведется по статьям 108 и 19-109 УК Грузии – умышленное убийство и попытка совершения умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, в зоне АТО вблизи Донецкого аэропорта погиб грузинский доброволец с позывным «Гюрза-2».