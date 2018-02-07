В Коблево на базе отдыха сгорели два деревянных домика, пострадал один человек

В зоне отдыха Коблево на Николаевщине 7 февраля сгорели два деревянных домика.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре в службу спасения сообщили в 15:07. Охранник пытался потушить огонь самостоятельно, при этом получил незначительные ожоги лица и рук, от госпитализации он отказался. В 15:50 пожар был локализован, в 16:00 его ликвидировали на площади 150 кв.м, его причина устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вознесенске горел склад стройматериалов.