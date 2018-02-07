На Харьковщине из частного дома освободили около 30 людей, удерживаемых с целью «лечения от наркотической зависимости»

В Харьковской области обнаружили около 30 человек, которые сообщили, что их удерживают насильно, якобы с целью лечения от наркотической зависимости.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы местной прокуратуры.

«Харьковская местная прокуратура №3 совместно с полицией в рамках расследования уголовного производства другого преступления в одном из частных жилых домов Немышлянского района. Харькова обнаружили около 30 человек, которые сообщили, что их удерживают насильно, якобы с целью лечения от наркотической зависимости», - говорится в сообщении.

Указывается, что мужчин и женщин в возрасте от 25 до 45 лет против их воли привозили в дом.

«По показаниям свидетелей, сейчас проверяются следственным путем, жертв хватали прямо на улице и доставляли в дом. Там у них отбирали телефоны, документы и личные вещи. Выход из помещения постоянно был под замком, а на окнах были решетки. К тому же к невольникам была приставлена ​​охрана. Некоторые из пленников заявляют, что не видели улицы больше года», - сообщает прокуратура.

Также указывается, что в «подпольном центре» изъято медпрепараты, которые, по словам невольников, их насильно заставляли принимать.

«В ближайшее время будет назначена экспертиза, которая должна установить содержание препаратов и их назначения. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы, похищение двух и более лиц)», - заявили в прокуратуре.

Напомним, на Днепропетровщине полиция освободила из «реабилитационных центров» почти 90 человек.