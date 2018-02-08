«Родители отказывались прививать из-за религиозных соображений»: На Закарпатье от кори умер 4-летний ребенок

В Мукачевской областной детской больнице из-за осложнений, вызванных корью, умерла 4-летняя девочка из села Лазы.

Об этом пишет местное издание tyachiv.com.ua со ссылкой на главного врача Тячевской больницы №1 Федора Яринича.

Две недели назад в тяжелом состоянии девочка была госпитализирована в Тячеве. Там она пробыла сутки и была транспортирована спецавтомобилем в сопровождении реаниматологов в Мукачево. В реаниматологические отделении девочка пробыла 12 дней, спасти ее не удалось.

- У девочки было осложнение кори - тяжелая пневмония с дыхательной недостаточностью, и без наркозно-дыхательного аппарата она не могла обходиться, - сказал врач.

У ребенка не было прививки от кори, потому что родители категорически отказались из религиозных соображений, сообщает УНН.

Сейчас в Тячевской больнице находится 40 больных корью, из них 12 взрослых. Как отметил Яринич, учитывая то, что инфекционное отделение больницы рассчитано только на 30 коек, было дополнительно на базе порочного отделения развернуто еще 15 коек.

Напомним, ранее Ульяна Супрун заявила, что на данный момент речь не идет об эпидемии кори, однако родители все-равно должны вакцинировать своих детей.

Отметим, на Николаевщине растет количество зафиксированных случаев заболевания корью: у восьмерых тяжелое протекание болезни.

Как известно, 12 января в Одесской области от кори умер 5-летний ребенок - это шестая жертва с начала вспышки инфекции. 19 января стало известно, что в Украине из-за кори умер еще один ребенок.

Как сообщалось ранее, в Одессе в детских поликлиниках закончились вакцины против кори – горздрав просит дополнительные дозы.