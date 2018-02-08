«Не выдержали большой нагрузки»: В Луцке уволилась половина патрульных

В Луцке уволилась половина личного состава патрульных полицейских.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Волынской области Петр Шпига, пишет Волынь24.

Как отметил Шпига, патрульные, возможно, не выдержали большой нагрузки. Сейчас вместо 12 экипажей патрульной полиции город патрулирует 3-4 экипажа, сообщил он.

«Теперь есть много жалоб, потому что патрульные не имеют физической возможности охватить все. Решаем проблему с помощью следственно-оперативных групп, общественности, полиции охраны», — пояснил Шпига и добавил, что штат патрульных доукомплектуют до конца марта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве приняли присягу 72 патрульных полицейских.