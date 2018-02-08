В России на стадионе, который строится к Чемпионату мира по футболу, обрушилась часть конструкции

В среду, 7 февраля, на стадионе «Самара Арена», который строится к Чемпионату мира по футболу, обрушилась часть конструкции, которая служит парником для укладки газона.

Очевидец, который снял видео, утверждал, что он обрушился из-за обильных снегопадов.

Однако 8 февраля подрядчики, заявили, что рабочие сложили парник, чтобы очистить его от снега и конструкции уже установлены обратно, передает «Волга Ньюс».

В августе 2017 года на стадионе «Самара Арена» произошел пожар. Тогда, по заверениям властей, пожар не нанес серьезного урона конструкции.

Первый матч на стадионе должен пройти через два месяца - 7 апреля. Стоимость строительства стадиона составляет 18 млрд рублей ($316 млн).

Напомним, в российском Волгограде на строительстве стадиона Волгоград-Арена к Чемпионату мира по футболу-2018 произошел пожар.