В Вознесенске горели сразу две квартиры в жилом доме

В пятницу утром, 9 февраля в Вознесенске спасатели тушили пожар в двух квартирах жилого дома.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о пожаре на улице Пушкинской в трехквартирном одноэтажном доме на спецлинию поступила в 3:54. На место прибыли два отделения 12 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Из-за позднего оповещения огонь успел распространиться на всю квартиру и перекинутся на перекрытие соседней квартиры. Пожарные «отбили» огонь от административного здания, расположенного в данном здании. Благодаря принятым мерам пожар площадью 105 квадратных метров в 04:30 локализовали, в 6:20 - ликвидировали, его причина устанавливается. Вследствие огневого случае пострадавших и погибших нет.

Работало восемь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС, аварийная бригада ОАО «Николаевоблэнерго», карета скорой медицинской помощи и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 1 февраля в селе Трикраты Вознесенского района произошел пожар в квартире в двухэтажном доме.