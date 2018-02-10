На Николаевщине пламенно горела двухэтажная дача

В микрорайоне Малая Корениха на Николаевщине горела двухэтажная дача.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В четверг, 8 февраля, в 15:49 охранник садового общества в микрорайоне Милая Корениха сообщил спасателям о пожаре двухэтажного дачного дома.

Прибывшие три отделения Государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центр увидели пламенное горение всего дома.

Отмечается, что сложность тушения заключалась в ограниченном проезде специальной техники к месту пожара из-за узких улиц. Спасатели вынесли из дома пропановый баллон, чтобы не допустить возможного взрыва и не допустили распространения огня на рядом расположенный дачный дом.

В 17:30 пожар площадью 40 квадратных метров удалось локализовать, а в 18:20 - ликвидировать. В его тушении участвовало 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Николаеве ночью в подсобке бара вспыхнул пожар.