На Николаевщине автомобиль с семейной парой и детьми слетел с дороги

Возле смт Подгородная Первомайского района вечером 9 февраля автомобиль «Volkswagen Transporter» с семьей в салоне не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о происшествии на трассе Т-1504 поступило спасателям в 17:30.

На место прибыли спасатели на специальном аварийно-спасательном автомобиле и выяснилось, что в машине находился водитель, его жена и двое детей.

Женщина с детьми на момент приезда спасателей попутном транспорте уже уехала в Первомайск и обратилась в больничное учреждение для обследования. Сейчас состояние здоровья всех членов семьи удовлетворительное, никто серьезно не пострадал.

Спасатели зацепили «Volkswagen» и вытащили его спецавтомобилем с лебедкой на проезжую часть, где уже ждал эвакуатор.

Напомним, на Николаевщине водитель не справился с управлением - автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.