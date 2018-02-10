Замминистра юстиции снялась для календаря в образе княгини Киевской Руси

Первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая вместе с известными украинскими певицами, актрисами, общественными деятелями и журналистками приняла участие в фотопроекте – календаре на 2018 год «Величественная эпоха украинской женщины».

Об этом Бернацкая сообщила на своей странице в Facebook, разместив также фото из календаря, передает «NikLife».

«Искренне благодарна за возможность принять участие в монументальном фотопроекте - календаре на 2018 год «Величественная эпоха украинской женщины», где в образах княгинь Киевской Руси выступили современные женщины. Гордимся нашей величественной историей», – написала Бернацкая.

Также в другом посте на странице Бернацкой отмечается, что, кроме нее, участие в фотопроекте приняли Ольга Сумская, Наталья Сумская, Ирина Билык, Влада Литовченко, Ирина Пономарь, Ольга Горбачева, Екатерина Потлова, Екатерина Лысенко, Екатерина Бужинская.

Напомним, в 2016 году николаевские спасательницы сняли фотосессию для календаря.