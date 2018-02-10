Под Львовом водитель BMW въехал в остановку общественного транспорта

В субботу, 10 февраля, около 8:30 на дороге Львов - Шегини на выезде из города Городок во Львовской области водитель автомобиля BMW 520 въехал в остановку общественного транспорта, после того, как врезался в электроопору.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Правоохранители установили, что водитель BMW, 23-летний львовянин, не справился с управлением, в результате чего автомобиль сначала врезался в электроопору, а затем - в остановку общественного транспорта. Были ли на остановке в это время люди, не сообщается.

В результате ДТП была повреждена остановка и дорожный знак. Автомобиль оказался в кювете.

Пассажирка автомобиля, 22-летняя жительница Львова, получила травмы. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в центре Киева автомобиль въехал в остановку общественного транспорта.