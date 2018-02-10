На Донетчине ​полицейский из табельного оружия застрелил мужчину во время ссоры

Сотрудник Национальной полиции в бытовой ссоре застрелил человека из табельного оружия. Инцидент произошел около часа ночи 10 февраля в Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Полицейский прибыл из другой области в Донецкую для подкрепления и в момент происшествия был вне службы, одетый в гражданскую одежду. Он нанес мужчине ранение, несовместимое с жизнью.

«Пострадавшим оказался житель города Часов Яр (Бахмутский район, Донецкая область) 1969 года», - говорится в сообщении.

Факт квалифицировали по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Полицейского задержали.

Как стало известно позже, сотрудником полиции, который застрелил из табельного оружия гражданского в Донецкой области, оказался 48-летний инспектор штаба батальона «Днепр-1», сообщают в прокуратуре области.

«9 февраля в г. Часов Яр женщина пригласила к себе домой знакомого и семейную пару. Гости в течение вечера распивали спиртные напитки, потом одна из гостей пошла домой, а хозяйка квартиры легла спать. Проснуться женщину заставили крики и ругательство мужчин, которые выясняли между собой отношения. Когда побежала на кухню, чтобы посмотреть что произошло, ее ударили по голове, от чего она потеряла сознание и упала на пол», - говорится в сообщении.

Уголовное производство по факту убийства расследует прокуратура.

Напомним, в Белой Церкви грабитель в ювелирном магазине распылил слезоточивый газ и застрелил охранника.