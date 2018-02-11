«Случайно повесилась на проводе»: На Одесчине 10-летняя девочка умерла во время игры

В селе Новоивановка Арцизского района Одесской области 10-летнюю девочку нашли повешенной на чердаке собственного дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, передает «Бессарабия Информ».

Сообщается, что тело девочки в петле нашел старший брат на чердаке их дома. Девочка воспитывалась в многодетной семье, которая состояла на учете как попавшая в сложные жизненные обстоятельства.

Изначально правоохранители склонялись к версии самоубийства, однако результаты проверки указывают на то, что ребенок погиб в результате несчастного случая.

Правоохранителями установлено, что после окончания занятий в школе девочка пошла домой. В школе между ней и другими школьниками конфликтов не было. Придя домой, она переоделась и пошла играть со своими младшими братьями на чердак соседнего дома, который тоже принадлежит родителям умершей.

Во время игры ребенок засунула голову в кольцо изолированного провода, привязанного к деревянной опоре чердака. После этого она пошатнулась и упала, попав в петлю. Обнаружил тело девочки младший брат, который обратился за помощью к другим братьям. Дети, придя на место происшествия обнаружили, что девочка находится без сознания. Они пытались спасти девочку, однако не успели, в результате чего они сообщили о трагедии родителям, которые, в свою очередь, вызвали фельдшера, который констатировал смерть.

По данному факту возбуждено производство по п.2 ч.2 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

Напомним, что в селе на Николаевщине повесился 9-летний мальчик.