В Большом каньоне разбился вертолет с туристами: трое погибших и четверо раненых

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В субботу, 10 февраля, на территории национального парка Гранд-Каньон в американском штате Аризона потерпел крушение туристический вертолет.

Как передает AP, на борту находились по меньшей мере семь человек - шесть пассажиров и пилот. В результате авиакатастрофы трое погибли, остальные получили ранения.

Представитель Федерального авиационного управления Аллен Кеницер рассказал, что Eurocopter EC130 разбился при неизвестных обстоятельствах. Ведется расследование.

Напомним, что в США самолет упал на жилой дом, в результате чего погибло два человека. 

Александра Ющишена-Вязникова

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