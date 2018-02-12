В Южной Корее произошло землетрясение магнитудой 4,6

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Утром в воскресенье, 11 февраля, в Южной Корее произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Землетрясение сотрясло промышленный город Пхохан, который расположен  в 160 километрах южнее олимпийской столицы и в 370 км к юго-востоку от Сеула. Подземные толчки ощущались по всему городу.

Южнокорейское агентство Yonhap сообщает, что известно о 16 случаях повреждений зданий, о жертвах и пострадавших не сообщается.

Эпицентр землетрясения находился в 5 километрах от северного района города и залегал на глубине 14 километров.

Геологическая служба Южной Кореи назвала землетрясение афтершоком после мощного землетрясения магнитудой 5,4, произошедшего в этом же месте 15 ноября 2017 года.

Напомним, что 9 февраля в Тихом океане вблизи Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8.

 
 
 
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Александра Ющишена-Вязникова

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