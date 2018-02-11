На Николаевщине на пожарах погибли два пенсионера

За прошедшие сутки, 10 февраля, в Снигиревском районе в результате пожаров погибли два пожилых мужчины.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Первый пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина, произошел улице Степной села Новокондаково.

«Второй случай зарегистрирован на улице Степной села Любомировка. Соседи, заметив дым, который шел из дома, самостоятельно ликвидировали возгорание на площади 5 м.кв. и нашли тело одиноко проживающего погибшего 62-летнего хозяина. К месту событий подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области не привлекались», – говорится в сообщении.

Причины пожаров устанавливаются.

Напомним, ранее в Николаеве произошел пожар из-за того, что женщина подожгла свечи и оставила их без присмотра.