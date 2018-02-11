В России потерпел крушение пассажирский самолет – шансов выжить у пассажиров не было

В воскресение, 11 февраля, после вылета из аэропорта «Домодедово» (Москва) пропал с экранов радаров пассажирский самолет «Ан-148» авиакомпании Саратовские авиалинии. Позже МЧС России обнаружили обломки самолета.

Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, на борту находится 71 человек (65 пассажиров и шесть членов экипажа).

Позже МЧС России подтвердило обнаружение обломков пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья и сообщило, что группа спасателей выдвинулась к месту предполагаемого падения.

По словам собеседника агентства, Интерфакс, лайнер загорелся до столкновения с землей. По предварительной информации, шансов выжить у тех, кто находился на борту, не было.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело по факту крушения лайнера. Предварительная квалификация случившегося – нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта.

По предварительным данным, на борту находился 71 человек (65 пассажиров и шесть членов экипажа).

Вскоре на канале Mash в Telegram было опубликовано видео с места крушения.

Также приводились слова очевидцев: «Сперва что-то взорвалось под крылом, и оно загорелось. После этого была еще одна вспышка и самолет резко упал вниз. Вспышку видели все. Все было так быстро».

Напомним, в декабре прошлого года в Канаде пассажирский самолет с 22 пассажирами на борту после взлета из аэропорта потерпел крушение.