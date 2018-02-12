На Николаевщине «Chevrolet» съехал с дороги в кювет и врезался в дерево – водитель автомобиля погиб

На Николаевщине в понедельник, 12 февраля, мужчина на «Chevrolet Aveo» съехал с дороги в кювет и врезался в дерево.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 07:45 спасателям сообщили, что на 103 километре автодороги М-24 «Ульяновка-Николаев» вблизи села Ивановка Арбузинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Прибывшее отделение 6 Государственной пожарно-спасательной части выяснило, что автомобиль «Chevrolet Aveo» во время движения съехал в кювет и столкнулся с деревом.

Заблокированного изуродованными элементами автомобиля мужчину спасателям пришлось доставать с помощью шансового инструмента, разжав дверной проем. 54-летний водитель скончался в карете скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине автомобиль с семейной парой и детьми слетел с дороги.