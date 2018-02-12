Спасательная операция в Подмосковье прекращена - все пассажиры Ан-148 погибли

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что спасатели прекратили спасательную операцию на месте катастрофы самолета Ан-148, который разбился 11 февраля в Подмосковье.

Об этом передает Интерфакс.

- Спасательные работы завершены. Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким, — заявил Пучков.

По его словам, следователи продолжают работать на месте.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее сообщил, что полный осмотр места крушения займет несколько дней.

Оперативный штаб на месте ЧС озвучил новую версию причины авиакатастрофы пассажирского самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148 . Предположительно, самолет разрушился от столкновения с землей, а не в воздухе.

- Характер повреждений на земле и след, оставленный самолетом в поле в виде воронки, говорят о возможном сильном ударе самолета о землю. В свою очередь характер дефрагментации воздушного судна также свидетельствует о том, что разрушение произошло не в воздухе, а от столкновения с землей, — говорится в сообщении.

Самолет мог войти в землю с баками, полными горючего, потому что на месте крушения чувствуется сильный запах керосина и фрагменты, оставшиеся от самолета, чрезмерно мелкие.

Момент падения Ан-148 попал на видеокамеру, которая была установлена на частном доме. На видео видно, как на земле произошел взрыв и потом полетел огненный шар, после чего в небо поднялся столб дыма.

Напомним, самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», следовавший из Домодедово в Орск, разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Причины катастрофы пока неизвестны. В районе крушения обнаружили черный ящик. Все находившиеся на борту люди погибли. На данный момент спасатели обнаружили останки двух тел.