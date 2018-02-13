На Николаевщине спасатели ликвидировали пожар в одноэтажном неэксплуатируемом здании

В Первомайском районе Николаевской области в понедельник, 12 февраля, спасатели тушили пожар в неэксплуатируемом здании.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 3:44 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре одноэтажного здания в поселке Подгородная. По вызову выехали отделения местной пожарной команды «Подгородная». На месте выяснилось, что огнем охвачено здание на площади 15 квадратных метров.

«В 4:15 пожар локализован, 5:26 - ликвидирован, его причина устанавливается», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее спасатели погасили пожар в пригороде Николаева - горела двухэтажная дача.