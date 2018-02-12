В Первомайске автомобиль перевернулся после столкновения с бордюром: один человек погиб, другого госпитализировали

Полицейские ищут свидетелей ДТП, случившегося в пятницу, 9 февраля, в городе Первомайске, в результате которого один человек погиб, а еще одного госпитализировали.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции.

Так, 9 февраля, около 21:50 в Первомайский отдел полиции поступило сообщение, что на улице Киевской, возле АЗС «ОККО» случилось ДТП с участием легкового автомобиля «Opel Kadett». Предварительно установлено, что в результате столкновения с бордюром транспортное средство перевернулось.

Вследствие данного ДТП 35-летний местный житель от полученных травм скончался на месте происшествия, а 36-летнего мужчину, также находившегося в автомобиле, госпитализировали.

Проводится расследование уголовного производства, начатого по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).



«Если вы стали свидетелями указанной аварии или владеете информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратитесь в Следственное управление по адресу: Николаев, улица Спасская, 12, отдел расследования ДТП, или по телефонам (0512) 49-82-43, 49-83-95, 102», – говорится в сообщении.

Напомним, что полиция устанавливает очевидцев ДТП на Николаевщине, в котором погиб мужчина.