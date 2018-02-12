Во «Вконтакте» пытались продавать одежду с принтами лиц погибших на борту Ан-148

Российская соцсеть «ВКонтакте» отчиталась о блокировке нескольких сообществ, в которых осуществлялась продажа одежды с символикой разбившегося накануне в Подмосковье самолета Ан-148.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соцсети.

По данным пресс-службы, во «Вконтакте» появились паблики, где люди продавали одежду с принтами лиц жертв авиакатастрофы. Так, в одном из сообществ предлагали купить легинсы с лицом разбившейся стюардессы.

«Мы выражаем соболезнования близким пассажиров и экипажа Ан-148. Паразитирование на данной теме недопустимо, наша команда модерации заблокировала такие сообщества», - отметили в пресс-службе.

О том, что в двух пабликах началась продажа одежды с принтами лиц погибших на борту Ан-148, сообщил ряд СМИ, в частности Ura.ru и Life.ru. Речь идет о группе «Товары с символикой авиакатастрофы Ан-148», в которой предлагалось купить футболку с погибшим пилотом, а также группе «Хайповый шмот», в которой предлагались леггинсы с лицом стюардессы.

Как известно, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился днем 11 февраля через несколько минут после вылета из московского «Домодедова» в Орск. На борту находились 71 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Уже найдены оба «черных ящика». Следствие пока не представило основную версию авиакатастрофы. По версии Следкома РФ, самолет разбился после удара о землю, в воздухе он был целым.

Напомним, в ноябре 2015 года администрация «ВКонтакте» закрыла сервис торговли для сообществ, через которые продавали товары с фотографиями погибших пассажиров российского лайнера Airbus A321.