В Баштанке произошло возгорание в помещении кухни

В понедельник, 12 февраля в кафе на улице Полтавской в городе Баштанка Николаевской области произошел пожар.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о пожаре по экстренному номер поступила в 22:23 от администрации заведения. По прибытию на место дежурным отделением установлено, что возгорание произошло в помещении кухни.

Спасатели вынесли два пропановых баллона, не допустив тем самым возможного их взрыва. Пожар локализовали в 23:00 и ликвидировали в 23:40 на площади 16 метров квадратных, его причина устанавливается.

К тушению привлекались один специальный автомобиль и три человека личного состава 7-й Государственной пожарно-спасательной части. Дополнительно работали аварийные бригады ОАО «Николаевоблэнерго», «Николаевгаз» и сотрудники правоохранительных органов.

Следует отметить, что это не единичный случай в сутки. Короткое замыкание электрощитовой, без последующего горения, произошло и в ресторане на улице Одесской в ​​городе Вознесенск.

Учитывая периодичность огневых случаев на территории объектов общественного питания, а их в январе и феврале текущего года зарегистрировано четыре, спасатели напоминают, что за пожарную безопасность на объектах несут ответственность их владельцы или руководители.

Напомним, ранее сообщалось, что в кафе загорелся дымоход камина, расположенном в поселке городского типа Веселиново, Николаевской области.