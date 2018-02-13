Детективы НАБУ объявили о подозрении мэру Одессы и четверым высокопоставленным чиновникам мэрии, - СМИ

Детективы НАБУ объявили о подозрении мэру одессы Геннадию Труханову и четверым высокопоставленным чиновникам мэрии.

Об этом сообщает «Думская».

По данным издания, кроме мэра Одессы, фигурантами «дела Краяна» стали его заместитель Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай и еще один чиновник мэрии, имя которого пока неизвестно.

Все они сейчас находятся за пределами Украины. Такие же документы детективы занесли по домам и квартирам указанных граждан.

Напомним, 12 января Генеральная прокуратура Украины и НАБУ сообщили депутату и его сообщнику о подозрении в попытке дать взятку 500 тысяч долларов за снятие ареста со 185 миллионов гривен, находящихся на счетах фирмы, которая имеет отношение к депутату. Сам инцидент случился в декабре.

В ГПУ уточнили, что местонахождение подозреваемых не установлено, и не исключили, что объявят их в государственный и международный розыск. Уголовное производство открыто по части 3 статьи 369 УК Украины (предложение неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).