Возле Николаева столкнулись «Mitsubishi» и «Opel», пострадал один человек

На автодороге «Николаев – Днепр», возле села Калиновка 12 февраля столкнулись автомобили «Mitsubishi» и «Opel».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительным данным, водитель «Mitsubishi» не справился с управлением и врезался в «Opel». В результате ДТП травмы получил 25-летний пассажир «Mitsubishi». Начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске водитель сбил женщину на пешеходном переходе.