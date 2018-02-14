В Первомайске грабитель отобрал у продавщицы магазина 300 гривен

В Первомайске 12 февраля полиция разыскивает неизвестного, который ограбил продуктовый магазин на улице Одесской.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Преступление случилось около 19:30. В помещение торгового павильона пришел неизвестный мужчина – он угрожал ножом, забрал из кассы 300 гривен и убежал.

Приметы разыскиваемого: на вид около 45-50 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, гладко выбритое лицо, был одет в светло-серую болоньевую куртку до колен, вязаную черную шапку и черные перчатки.

Полиция начала уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой») и просит граждан помочь в раскрытии преступления. Полезную для следствия информацию можно предоставить в Первомайский отдела полиции по адресу: улица Грушевского, 29, или по телефонам (05161) 7-52-02, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец ограбил прохожую, приставив ей к виску пневматический пистолет.