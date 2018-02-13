Под Киевом мужчина бросил гранату в жилой дом, есть пострадавшие

Под Киевом в селе Новые Петровцы мужчина бросил гранату в жилой дом, в результате чего пострадали три человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как отмечается, мужчина подъехал на авто к дому местного жителя, с которым у него был конфликт, перелез через забор, бросил гранату Ф-1 на во двор и убежал. Один из осколков ранил злоумышленника.

«В результате взрыва в реанимацию попали трое мужчин-одноклассников с травмами различной степени тяжести. За их жизнь борются врачи», - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 63-летний мужчина, который на данный момент задержан.

«В ходе неотложного обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, кроме окровавленной одежды и смывов крови в автомобиле, полиция изъяла и огнестрельное устройство. Несмотря на неопровержимые доказательства, свою вину мужчина не признает», - говорится в сообщении.

Полиция квалифицирует данное происшествие как покушение на убийство (ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины). Задержанный сейчас находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Донецкой области во время ссоры мужчина кинул гранату в своих оппонентов.