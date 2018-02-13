В Нацполиции назвали самые криминальные города Украины

Самые проблемные города по количеству преступлений — это Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал глава Национальной полиции Сергей Князев.

«На Донбассе очень много полицейских и правонарушителям неуютно. Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса — это четыре самые проблемных региона по количеству правонарушений. На это влияют экономические и социальные факторы. В частности то, что это — промышленные регионы. Но если взять Харьковщину, то Харьков и область очень отличаются. Большая концентрация городского населения увеличивает количество преступлений», – сказал он.

По словам Князева, наименьший уровень преступности — в Донецкой и Луганской областях.

Также он отметил, что мало преступлений совершается на западе Украины.

«Идем в центр Украины, на запад. Чем дальше, тем меньше преступлений совершается. Это зависит скорее не от правоохранительной системы, а от ментальности общества. Там люди в воскресенье ходят в церковь. И чем дальше на запад — тем чаще. Если семейные ценности преобладают над остальными, правонарушений меньше», — добавил он.

Напомним, ранее Аваков заявил о снижении уровня преступности в Украине.