НАБУ по делу Труханова задержало чиновника Одесской мэрии и двух бизнесменов

Детективы НАБУ задержали должностное лицо мэрии Одессы и двух физических лиц – руководителей компании, которые являются фигурантами уголовного производства, открытого в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Ранее сообщалось, что 13 февраля детективы НАБУ заочно сообщили Труханову о подозрении в совершении уголовного преступления по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой») – по факту завладения средствами местного бюджета Одессы.

Также о подозрении сообщили заместителю мэра, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета. Местонахождение этих чиновников и Труханова не установлено. НАБУ подняло вопрос об объявлении их в розыск.

«Постановления о проведении обысков у упомянутых должностных лиц детективы НАБУ получили еще 18-19 декабря 2017 года. Однако уже 19-20 декабря трое должностных лиц мэрии выехали за границу и с тех пор под разными предлогами не возвращались, вероятно, с целью сокрытия от следствия. В начале января 2018 года за границу выехал и председатель постоянной комиссии горсовета», - сообщили в агентстве.

Еще одному фигуранту дела – оценщику – сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 и статье 365-2 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги»).

«Все указанные лица, по мнению следствия, причастны к схеме с нанесением ущерба местному бюджету Одессы. В сентябре 2016 года Одесский городской совет приобрел здание, ранее входившее в имущественный комплекс завода «Краян», за 185 миллионов гривен у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе за 11,5 миллионов гривен. Полученные от городских властей средства фирма попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО».

«Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку легализации и добились наложения ареста на счета частной компании-продавца здания. С тех пор постоянно совершаются попытки снятия ареста со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года».