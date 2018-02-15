На Николаевщине во время пожара в доме погиб одинокий пенсионер

Во вторник, 13 февраля в Вознесенском районе Николаевской области во время пожара в доме погиб 67-летний мужчина.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, мужчина погиб во время пожара в жилом доме в селе Таборовка.

«Соседка заметила дым, идущий из помещения, направилась в дом и обнаружила тело пенсионера. Мужчина жил в доме один. К месту происшествия подразделения ГСЧС не вызывались», - говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей Николаевщины быть аккуратными и соблюдать правила противопожарной безопасности в домах.

Напомним, 10 февраля в Снигиревском районе в результате пожаров погибли два пожилых мужчины.