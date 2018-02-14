«Нет денег на еду, а судовладелец отключил телефон»: трое украинцев застряли на борту брошенного судна в порту Греции

Благотворительная организация Фонд помощи морякам Ассоль сообщила о трех гражданах Украины, застрявших в порту Греции на борту поломанного судна.

Об этом сообщается на сайте благотворительной организации.

«Наши соотечественники работают на теплоходе Skylark, Imo 7416040. Как сообщают родственники моряков, судно в плохом техническом состоянии, шло из Ливии, попало в шторм, еле дотянуло до порта Kissamos на Крите, и окончательно сломалось», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что владелец судна отключил телефоны, и на связь не выходит.

«Однажды ночью судно сорвало ветром с якоря, и оно чуть не разбилось о скалы, еле успели спасти его, отбуксировали в порт. Жалкие остатки продуктов используют в режиме строжайшей экономии, готовится это все в полной антисанитарии на костре, на мангале. Иногда - местные жители приносят апельсины из собственных садов. Питьевая вода изредка доставляется в бутылях», - рассказали в фонде.

Там также добавили, что с 8 февраля судно, на котором, кроме украинцев, находятся также граждане России и Грузии, обесточено.

«Почти нет еды, нет возможности помыться и согреться. Зарплату не платят. Моряки в безвыходном положении», - подчеркнули в организации.

Напомним, в Греции за перевозку нелегальных мигрантов задержаны 120 украинцев.