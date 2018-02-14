На Николаевщине водители двух автомобилей не справились с управлением - пострадали четыре человека

Во вторник, 13 февраля, в Николаевской области случились два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали четыре человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Около 17:20 в Вознесенске по улице Осадчего произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-2101» и «Daewoo Lanos». По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2101», не справившись с управлением, столкнулся с «Daewoo Lanos». В результате этого телесные повреждения получили 35-летняя пассажирка автомобиля «Daewoo Lanos» и водитель «ВАЗ-2101».

Также 13 февраля около 20:50 в поселке Первомайское Витовского района, по улице Юбилейной 29-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справилась с управлением, из-за чего произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2110», припаркованным на обочине проезжей части. В результате ДТП пострадала водитель автомобиля «ВАЗ-2106» и 31-летний пассажир.

«Следователи начали уголовные производства по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»), – говорится в сообщении.

Напомним, что николаевская полиция продолжает розыск свидетелей смертельного ДТП, случившегося на «киевской» трассе.