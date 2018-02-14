На окраине Врадиевки нашли девять трупов свиней, умерших от африканской чумы

На свалке в поселке Врадиевка нашли девять трупов свиней.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

12 февраля в ведомство сообщили, что на свалке нашли 4 трупа свиней в возрасте 4-6 месяцев. Кроме этого, 13 февраля на этой же свалке нашли еще 5 трупов свиней. Трупы животных уничтожены путем сжигания на территории свалки. Место обнаружения и сожжение трупов свиней подвергли дезинфекции хлорной известью.

От свиней отобрали патологический материал и направили в Днепропетровскую областную государственную лабораторию ветеринарной медицины. Проводятся подворовые обходы во Врадиевке и окрестностях поселка на предмет выявления больных свиней и их трупов. В местную полицию подали заявление о произошедшем.

Сайт «Новости-N» со ссылкой на главу Врадиевской РГА Василия Жосана сообщает, что найденные свиньи умерли от африканской чумы свиней.

Напомним, что ранее в Новоодесском районе Николаевщины зафиксировали случай заболевания домашних свиней африканской чумой.